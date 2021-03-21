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Себастьен Сибуа
Статистика
Себастьен Сибуа - статистика
Завершил карьеру
2 марта 1998 (28)
#1 | Вратарь
192 см
Франция
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Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брест
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 30 тур
Брест
0 : 0
21.03.2021
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3 : 1
13.03.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
3 : 1
03.03.2021
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Монако
2 : 0
28.02.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Брест
2 : 3
19.02.2021
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
0 : 0
14.02.2021
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
2 : 1
07.02.2021
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
2 : 4
31.01.2021
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Реймс
1 : 0
24.01.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
3 : 0
09.01.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2 : 0
06.01.2021
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ланс
2 : 1
23.12.2020
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Брест
2 : 2
20.12.2020
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
2 : 2
16.12.2020
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Брест
2 : 1
13.12.2020
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
1 : 0
06.12.2020
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
0 : 2
29.11.2020
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
4 : 1
21.11.2020
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
3 : 2
08.11.2020
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Ренн
2 : 1
31.10.2020
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
0 : 3
25.10.2020
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Нант
3 : 1
18.10.2020
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
1 : 0
04.10.2020
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
3 : 2
27.09.2020
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Брест
3 : 2
20.09.2020
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
0 : 2
13.09.2020
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Брест
2 : 3
30.08.2020
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Ним
4 : 0
23.08.2020
Брест
Был в запасе
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