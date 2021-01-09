Себастьен Сибуа - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Себастьен
|Фамилия
|Сибуа
|Команда
|Родез
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 марта 1998 (25 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Себастьен
|Фамилия
|Сибуа
|Команда
|Родез
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 марта 1998 (25 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брест
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.03.2021
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|0:0
|Анжер (Анжер)
|13.03.2021
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|3:1
|Брест (Брест)
|03.03.2021
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|3:1
|Дижон (Дижон)
|28.02.2021
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|2:0
|Брест (Брест)
|19.02.2021
|1' -90'
|Брест (Брест)
|2:3
|Лион (Лион)
|14.02.2021
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Брест (Брест)
|07.02.2021
|1' -90'
|Брест (Брест)
|2:1
|Бордо (Бордо)
|31.01.2021
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|2:4
|Метц (Метц)
|24.01.2021
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Брест (Брест)
|09.01.2021
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|3:0
|Брест (Брест)
|06.01.2021
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|2:0
|Ницца (Ницца)
|23.12.2020
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|2:1
|Брест (Брест)
|20.12.2020
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|2:2
|Монпелье (Монпелье)
|16.12.2020
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:2
|Брест (Брест)
|13.12.2020
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|2:1
|Реймс (Реймс)
|06.12.2020
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:0
|Брест (Брест)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:2
|Брест (Брест)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|4:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|08.11.2020
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|3:2
|Лилль (Лилль)
|31.10.2020
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Брест (Брест)
|25.10.2020
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|0:3
|Страсбур (Страсбур)
|18.10.2020
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|3:1
|Брест (Брест)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|1:0
|Монако (Монако)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|3:2
|Брест (Брест)
|20.09.2020
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|3:2
|Лорьян (Лорьян)
|13.09.2020
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:2
|Брест (Брест)
|30.08.2020
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|2:3
|Марсель (Марсель)
|23.08.2020
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|4:0
|Брест (Брест)