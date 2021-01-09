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    Себастьен Сибуа - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Себастьен
    Фамилия Сибуа
    Команда Родез
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 марта 1998 (25 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брест 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.03.2021 Был в запасе Брест (Брест) 0:0 Анжер (Анжер)
    13.03.2021 Был в запасе Марсель (Марсель) 3:1 Брест (Брест)
    03.03.2021 Был в запасе Брест (Брест) 3:1 Дижон (Дижон)
    28.02.2021 Был в запасе Монако (Монако) 2:0 Брест (Брест)
    19.02.2021 1' -90' Брест (Брест) 2:3 Лион (Лион)
    14.02.2021 1' -90' Лилль (Лилль) 0:0 Брест (Брест)
    07.02.2021 1' -90' Брест (Брест) 2:1 Бордо (Бордо)
    31.01.2021 Был в запасе Брест (Брест) 2:4 Метц (Метц)
    24.01.2021 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:0 Брест (Брест)
    09.01.2021 Был в запасе ПСЖ (Париж) 3:0 Брест (Брест)
    06.01.2021 Был в запасе Брест (Брест) 2:0 Ницца (Ницца)
    23.12.2020 Был в запасе Ланс (Ланс) 2:1 Брест (Брест)
    20.12.2020 Был в запасе Брест (Брест) 2:2 Монпелье (Монпелье)
    16.12.2020 Был в запасе Лион (Лион) 2:2 Брест (Брест)
    13.12.2020 Был в запасе Брест (Брест) 2:1 Реймс (Реймс)
    06.12.2020 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:0 Брест (Брест)
    29.11.2020 Был в запасе Метц (Метц) 0:2 Брест (Брест)
    21.11.2020 Был в запасе Брест (Брест) 4:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    08.11.2020 Был в запасе Брест (Брест) 3:2 Лилль (Лилль)
    31.10.2020 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:1 Брест (Брест)
    25.10.2020 Был в запасе Брест (Брест) 0:3 Страсбур (Страсбур)
    18.10.2020 Был в запасе Нант (Нант) 3:1 Брест (Брест)
    04.10.2020 Был в запасе Брест (Брест) 1:0 Монако (Монако)
    27.09.2020 Был в запасе Анжер (Анжер) 3:2 Брест (Брест)
    20.09.2020 Был в запасе Брест (Брест) 3:2 Лорьян (Лорьян)
    13.09.2020 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:2 Брест (Брест)
    30.08.2020 Был в запасе Брест (Брест) 2:3 Марсель (Марсель)
    23.08.2020 Был в запасе Ним (Ним) 4:0 Брест (Брест)
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