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Борха Фернандес
Статистика
Борха Фернандес - статистика
Завершил карьеру
14 января 1981 (45)
#8 | Полузащитник
189 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
12
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Вальядолид
0 : 2
18.05.2019
Валенсия
1' - 90'
26'
Испания. Примера, 37 тур
Райо Вальекано
1 : 2
12.05.2019
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
1 : 0
05.05.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
1 : 0
27.04.2019
Вальядолид
Был в запасе
66'
Испания. Примера, 34 тур
Вальядолид
1 : 0
23.04.2019
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Алавес
2 : 2
19.04.2019
Вальядолид
1' - 90'
38'
69'
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
2 : 2
14.04.2019
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
3 : 1
02.03.2019
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
1 : 0
16.02.2019
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Вальядолид
0 : 0
08.02.2019
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Уэска
4 : 0
01.02.2019
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Вальядолид
2 : 1
27.01.2019
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Леванте
2 : 0
20.01.2019
Вальядолид
1' - 90'
78'
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
1 : 1
12.01.2019
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0 : 1
05.01.2019
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
1 : 1
22.12.2018
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Вальядолид
2 : 3
15.12.2018
Атлетико
86' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
09.12.2018
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
2 : 4
01.12.2018
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 0
25.11.2018
Вальядолид
1' - 90'
87'
Испания. Примера, 12 тур
Вальядолид
0 : 0
10.11.2018
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Реал
2 : 0
03.11.2018
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Вальядолид
1 : 1
26.10.2018
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
0 : 1
21.10.2018
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Вальядолид
1 : 0
07.10.2018
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
0 : 1
30.09.2018
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Вальядолид
2 : 1
27.09.2018
Леванте
75' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
3 : 3
22.09.2018
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Вальядолид
0 : 1
16.09.2018
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Хетафе
0 : 0
31.08.2018
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Вальядолид
0 : 1
25.08.2018
Барселона
1' - 64'
Испания. Примера, 1 тур
Жирона
0 : 0
17.08.2018
Вальядолид
1' - 90'
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