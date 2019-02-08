|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|12
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2019
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:2
|Валенсия (Валенсия)
|26'
|12.05.2019
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.05.2019
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|27.04.2019
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|66'
|23.04.2019
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Жирона (Жирона)
|19.04.2019
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|38' 69'
|14.04.2019
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:2
|Хетафе (Хетафе)
|02.03.2019
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|3:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|16.02.2019
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|08.02.2019
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|01.02.2019
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|4:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|27.01.2019
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Сельта (Виго)
|20.01.2019
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|78'
|12.01.2019
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.01.2019
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|15.12.2018
|86' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:3
|Атлетико (Мадрид)
|09.12.2018
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|01.12.2018
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:4
|Леганес (Леганес)
|25.11.2018
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|87'
|10.11.2018
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Эйбар (Эйбар)
|03.11.2018
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|26.10.2018
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|21.10.2018
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|07.10.2018
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|30.09.2018
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|0:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|27.09.2018
|75' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Леванте (Валенсия)
|22.09.2018
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|3:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|16.09.2018
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|31.08.2018
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|25.08.2018
|1' -64'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|17.08.2018
|1' -90'
|Жирона (Жирона)
|0:0
|Вальядолид (Вальядолид)