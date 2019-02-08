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    Борха Фернандес - статистика

    Полузащитник
    Имя Борха
    Фамилия Фернандес
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 января 1981 (42 года)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вальядолид 12 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2019 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Валенсия (Валенсия)
    26'
    12.05.2019 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 1:2 Вальядолид (Вальядолид)
    05.05.2019 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    27.04.2019 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    66'
    23.04.2019 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Жирона (Жирона)
    19.04.2019 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 2:2 Вальядолид (Вальядолид)
    38' 69'
    14.04.2019 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 2:2 Хетафе (Хетафе)
    02.03.2019 1' -90' Эспаньол (Барселона) 3:1 Вальядолид (Вальядолид)
    16.02.2019 Был в запасе Барселона (Барселона) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    08.02.2019 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    01.02.2019 1' -90' Уэска (Уэска) 4:0 Вальядолид (Вальядолид)
    27.01.2019 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Сельта (Виго)
    20.01.2019 1' -90' Леванте (Валенсия) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    78'
    12.01.2019 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    05.01.2019 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    22.12.2018 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    15.12.2018 86' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:3 Атлетико (Мадрид)
    09.12.2018 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:2 Вальядолид (Вальядолид)
    01.12.2018 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 2:4 Леганес (Леганес)
    25.11.2018 1' -90' Севилья (Севилья) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    87'
    10.11.2018 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Эйбар (Эйбар)
    03.11.2018 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    26.10.2018 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    21.10.2018 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:1 Вальядолид (Вальядолид)
    07.10.2018 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Уэска (Уэска)
    30.09.2018 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 0:1 Вальядолид (Вальядолид)
    27.09.2018 75' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Леванте (Валенсия)
    22.09.2018 1' -90' Сельта (Виго) 3:3 Вальядолид (Вальядолид)
    16.09.2018 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    31.08.2018 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    25.08.2018 1' -64' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Барселона (Барселона)
    17.08.2018 1' -90' Жирона (Жирона) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
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