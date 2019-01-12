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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Вальядолид
Валенсия - Вальядолид: обзор матча 12 января 2019
Валенсия
12.01.2019, суббота, 18:15
Испания. Примера, 19 тур
1 : 1
Завершен
Вальядолид
71'
Д. Парехо
82'
Р. Алькарас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Вальядолид
82'
ГОЛ! 1:1!
Р. Алькарас
Желтая карточка
Ф. Коклен
81'
76'
Желтая карточка
Ф. Калеро
ГОЛ! 1:0!
Д. Парехо
Пас отдал
К. Солер
71'
67'
Желтая карточка
Р. Алькарас
Желтая карточка
Д. Парехо
64'
37'
Желтая карточка
Э. Унал
20'
Желтая карточка
Н. Мартинес
13'
Желтая карточка
О. Плано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Кеко
ЦП
23
Ануар
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
2
Антонито
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
21
Мичел
ЦП
29
Леонардо Суарес
ЦП
11
Иви
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
4-3-1-2
33
Нето
14
Гайя
24
Гарай
3
Паулиста
12
Пиччини
10
Васс
10
Парехо
18
Солер
90
Черышев
77
Мина
19
Родриго
4-3-2-1
1
Масип
22
Кико
17
Мойяно
20
Калеро
22
Мартинес
20
Кеко
23
Ануар
4
Алькарас
20
Плано
19
Вилья
19
Унал
Остались в запасе
Валенсия
Вальядолид
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Йоель Родригес
ВР
2
Антонито
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
21
Мичел
ЦП
29
Леонардо Суарес
ЦП
11
Иви
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
2
Антонито
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
21
Мичел
ЦП
29
Леонардо Суарес
ЦП
11
Иви
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Валенсия - Вальядолид
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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