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Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Хетафе
Вальядолид - Хетафе: обзор матча 14 апреля 2019
Вальядолид
14.04.2019, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 32 тур
2 : 2
Завершен
Хетафе
30'
С. Гвардиола
69'
Э. Унал (П)
14'
М. Арамбарри
90+6'
Х. Молина (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Хетафе
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Х. Молина
Желтая карточка
Р. Алькарас
88'
79'
Желтая карточка
М. Арамбарри
Желтая карточка
О. Плано
78'
71'
Желтая карточка
Д. Суарес
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Унал
69'
62'
Вторая желтая
М. Оливера
40'
Желтая карточка
М. Оливера
ГОЛ! 1:1!
С. Гвардиола
Пас отдал
Н. Мартинес
30'
Желтая карточка
Ануар
18'
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Арамбарри
Пас отдал
Д. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Кеко
ЦП
23
Ануар
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
2
Антонито
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
21
Мичел
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-3-1-2
13
Родригес
22
Мартинес
17
Мойяно
20
Калеро
22
Кико
4
Алькарас
20
Кеко
23
Ануар
20
Плано
19
Унал
14
Гвардиола
3-2-2-1-2
13
Сорья
2
Джене
6
Кабрера
5
Антунеш
22
Суарес
17
Оливера
88
Максимович
8
Арамбарри
20
Портильо
9
Анхель
17
Мата
Остались в запасе
Вальядолид
Хетафе
20
Вальдо Рубио
ЛВ
1
Жорди Масип
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
21
Мичел
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
20
Вальдо Рубио
ЛВ
1
Жорди Масип
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
21
Мичел
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Вальядолид - Хетафе
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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