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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Вальядолид
Эспаньол - Вальядолид: обзор матча 02 марта 2019
Эспаньол
02.03.2019, суббота, 15:00
Испания. Примера, 26 тур
3 : 1
Завершен
Вальядолид
1'
Б. Иглесиас
55'
М. Эрмосо
65'
В. Лей
17'
Р. Алькарас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Вальядолид
90'
+1
Желтая карточка
Р. Алькарас
Желтая карточка
Б. Иглесиас
90'
+1
68'
Желтая карточка
Н. Мартинес
ГОЛ! 3:1!
В. Лей
Пас отдал
С. Дардер
65'
ГОЛ! 2:1!
М. Эрмосо
55'
Желтая карточка
С. Дардер
52'
17'
ГОЛ! 1:1!
Р. Алькарас
ГОЛ! 1:0!
Б. Иглесиас
Пас отдал
О. Мелендо
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
23
Ануар
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Эспаньол
13
Роберто
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
20
Кеко
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Лопес
12
Вила
16
Росалес
22
Эрмосо
25
Рока
5
Лопес
10
Дардер
7
Лей
21
Мелендо
7
Иглесиас
30
Перес
3-4-1-2
1
Масип
22
Кико
12
Фернандес
22
Мартинес
4
Алькарас
23
Ануар
8
Фернандес
2
Антонито
20
Плано
19
Унал
14
Гвардиола
Остались в запасе
Эспаньол
Вальядолид
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
20
Кеко
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
20
Кеко
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Эспаньол - Вальядолид
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
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