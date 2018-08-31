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Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Вальядолид
Хетафе - Вальядолид: обзор матча 31 августа 2018
Хетафе
31.08.2018, пятница, 21:00
Испания. Примера, 3 тур
0 : 0
Завершен
Вальядолид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Вальядолид
Желтая карточка
Д. Джене
89'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
Анхель
83'
Замена
Х. Молина
️️️️
Х. Мата
58'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
И. Альехо
46'
Желтая карточка
И. Альехо
42'
40'
Желтая карточка
Х. Мойяно
Желтая карточка
Ф. Портильо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вальядолид
20
Фернандо Калеро
ВР
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Кеко
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
23
Ануар
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Вальядолид
26
Самуэль Перес
ВР
2
Антонито
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
21
Мичел
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
11
Иви
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
4-2-2-2
13
Сорья
2
Джене
18
Гонсалес
5
Антунеш
22
Суарес
88
Максимович
8
Арамбарри
14
Альехо
20
Портильо
17
Мата
9
Анхель
3-3-2-1
20
Калеро
17
Мойяно
22
Кико
22
Мартинес
20
Кеко
4
Алькарас
23
Ануар
20
Плано
19
Вилья
19
Унал
14
Альехо
21
Ндиайе
21
Ндиайе
14
Альехо
17
Мата
19
Молина
19
Молина
17
Мата
9
Анхель
14
Гвардиола
14
Гвардиола
9
Анхель
Остались в запасе
Хетафе
Вальядолид
1
Леандро Чичисола
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
26
Самуэль Перес
ВР
2
Антонито
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
21
Мичел
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
11
Иви
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
Остались в запасе
26
Самуэль Перес
ВР
2
Антонито
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
21
Мичел
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
11
Иви
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Хетафе - Вальядолид
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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