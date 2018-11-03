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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Вальядолид
Реал - Вальядолид: обзор матча 03 ноября 2018
Реал
03.11.2018, суббота, 18:15
Испания. Примера, 11 тур
2 : 0
Завершен
Вальядолид
83'
Винисиус
88'
С. Рамос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Вальядолид
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Рамос
88'
85'
Замена
Д. Чоп
️️️️
Х. Мойяно
ГОЛ! 1:0!
Винисиус
Пас отдал
Иско
83'
Замена
Винисиус
️️️️
М. Асенсио
73'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Г. Бэйл
71'
69'
Замена
Д. Верде
️️️️
Л. Суарес
Замена
Иско
️️️️
Каземиро
56'
Желтая карточка
М. Асенсио
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Солари
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
2
Антонито
ЦП
21
Мичел
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
29
Леонардо Суарес
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
7
Винисиус
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
23
Ануар
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Регилон
93
Рамос
6
Начо
20
Одриосола
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
10
Асенсио
18
Бэйл
9
Бензема
4-4-1-1
1
Масип
22
Кико
17
Мойяно
20
Калеро
22
Мартинес
21
Мичел
4
Алькарас
29
Суарес
2
Антонито
19
Вилья
19
Унал
10
Асенсио
7
Винисиус
7
Винисиус
10
Асенсио
5
Каземиро
22
Иско
22
Иско
5
Каземиро
18
Бэйл
17
Васкес
17
Васкес
18
Бэйл
29
Суарес
20
Плано
20
Плано
29
Суарес
17
Мойяно
9
Чоп
9
Чоп
17
Мойяно
29
Суарес
10
Верде
10
Верде
29
Суарес
Остались в запасе
Реал
Вальядолид
1
Кейлор Навас
ВР
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
Главный тренер
Сантьяго Солари
13
Йоель Родригес
ВР
23
Ануар
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
23
Ануар
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
Главный тренер
Сантьяго Солари
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Реал - Вальядолид
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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