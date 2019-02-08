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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Вильярреал
Вальядолид - Вильярреал: обзор матча 08 февраля 2019
Вальядолид
08.02.2019, пятница, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Вильярреал
Желтая карточка
П. Эрвияс
65'
Желтая карточка
Р. Алькарас
56'
42'
Желтая карточка
С. Касорла
29'
Желтая карточка
Р. Мори
Желтая карточка
О. Плано
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Кеко
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
19
Тони Вилья
ЛВ
2
Антонито
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
23
Ануар
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-3-2-1
1
Масип
22
Мартинес
22
Кико
17
Мойяно
12
Фернандес
4
Алькарас
21
Мичел
20
Кеко
20
Плано
14
Эрвияс
14
Гвардиола
3-2-2-1-2
1
Асенхо
23
Бонера
26
Мори
27
Гонсалес
14
Мигелон
23
Педраса
8
Касорла
10
Иборра
8
Форнальс
7
Морено
9
Экамби
Остались в запасе
Вальядолид
Вильярреал
19
Тони Вилья
ЛВ
13
Йоель Родригес
ВР
2
Антонито
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
23
Ануар
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
19
Тони Вилья
ЛВ
13
Йоель Родригес
ВР
2
Антонито
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
23
Ануар
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Остались в запасе
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Вальядолид - Вильярреал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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