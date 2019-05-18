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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Валенсия
Вальядолид - Валенсия: обзор матча 18 мая 2019
Вальядолид
18.05.2019, суббота, 17:15
Испания. Примера, 38 тур
0 : 2
Завершен
Валенсия
36'
К. Солер
52'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Валенсия
52'
ГОЛ! 0:2!
Родриго
Пас отдал
Д. Парехо
41'
Желтая карточка
Г. Гедеш
36'
ГОЛ! 0:1!
К. Солер
Пас отдал
С. Мина
Желтая карточка
Б. Фернандес
26'
21'
Желтая карточка
М. Дьякаби
11'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Кеко
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
2
Антонито
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Валенсия
33
Нето
ВР
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-4-1-2
13
Родригес
16
Дельгадо
12
Фернандес
22
Кико
20
Кеко
8
Фернандес
2
Антонито
4
Алькарас
19
Вилья
9
Чоп
10
Верде
3-1-3-1-2
1
Хауме
3
Паулиста
4
Дьякаби
14
Гайя
13
Коклен
10
Васс
10
Парехо
18
Солер
11
Гедеш
19
Родриго
77
Мина
Остались в запасе
Вальядолид
Валенсия
20
Оскар Плано
ПВ
1
Жорди Масип
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
9
Ферран Торрес
ПВ
33
Нето
ВР
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
20
Оскар Плано
ПВ
1
Жорди Масип
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
Остались в запасе
9
Ферран Торрес
ПВ
33
Нето
ВР
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Вальядолид - Валенсия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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