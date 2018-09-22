Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Вальядолид
Сельта - Вальядолид: обзор матча 22 сентября 2018
Сельта
22.09.2018, суббота, 17:15
Испания. Примера, 5 тур
3 : 3
Завершен
Вальядолид
5'
Я. Аспас
9'
М. Гомес
54'
Я. Аспас
39'
О. Плано
65'
Э. Унал
90+4'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Вальядолид
90'
+4
ГОЛ! 3:3!
Л. Суарес
65'
ГОЛ! 3:2!
Э. Унал
Пас отдал
Н. Мартинес
ГОЛ! 3:1!
Я. Аспас
Пас отдал
С. Буфал
54'
Желтая карточка
Д. Юнка
49'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
42'
39'
ГОЛ! 2:1!
О. Плано
Пас отдал
Н. Мартинес
25'
Желтая карточка
Д. Чоп
20'
Желтая карточка
Р. Алькарас
ГОЛ! 2:0!
М. Гомес
9'
ГОЛ! 1:0!
Я. Аспас
Пас отдал
М. Гомес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
20
Фернандо Калеро
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
20
Кеко
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
19
Тони Вилья
ЛВ
29
Леонардо Суарес
ЦП
23
Ануар
ЦП
2
Антонито
ЦП
11
Иви
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
4-2-2-2
1
Альварес
17
Юнка
14
Араужо
4
Костас
14
Ронкалья
68
Лоботка
5
Йокушлу
17
Буфал
10
Мендес
10
Аспас
9
Гомес
3-4-1-1
1
Масип
17
Мойяно
22
Кико
22
Мартинес
20
Кеко
4
Алькарас
8
Фернандес
21
Мичел
20
Плано
9
Чоп
Остались в запасе
Сельта
Вальядолид
7
Эмре Мор
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
19
Тони Вилья
ЛВ
13
Йоель Родригес
ВР
29
Леонардо Суарес
ЦП
23
Ануар
ЦП
2
Антонито
ЦП
11
Иви
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Остались в запасе
19
Тони Вилья
ЛВ
13
Йоель Родригес
ВР
29
Леонардо Суарес
ЦП
23
Ануар
ЦП
2
Антонито
ЦП
11
Иви
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Сельта - Вальядолид
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
Новости команд
Все
Сельта
Вальядолид
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:35
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:35
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+