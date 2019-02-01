Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Вальядолид
Уэска - Вальядолид: обзор матча 01 февраля 2019
Уэска
01.02.2019, пятница, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
4 : 0
Завершен
Вальядолид
19'
Э. Гальего
50'
Х. Пулидо
53'
М. Гомес
77'
Л. Авила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Вальядолид
88'
Желтая карточка
Ф. Калеро
85'
Желтая карточка
Ануар
Желтая карточка
М. Гомес
85'
Желтая карточка
Д. Мусто
83'
Желтая карточка
Х. Пулидо
82'
ГОЛ! 4:0!
Л. Авила
77'
Желтая карточка
Х. Галан
69'
Желтая карточка
П. Инсуа
63'
ГОЛ! 3:0!
М. Гомес
53'
ГОЛ! 2:0!
Х. Пулидо
Пас отдал
М. Гомес
50'
Желтая карточка
К. Эрнандес
37'
ГОЛ! 1:0!
Э. Гальего
Пас отдал
К. Эрнандес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
13
Роберто Сантамария
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
8
Борха Фернандес
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Кеко
ЦП
2
Антонито
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
29
Карлос Акапо
ПЗ
5
Хуан Агилера
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
11
Алекс Гальяр
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Сантамария
5
Пулидо
44
Инсуа
3
Этчейта
22
Галан
21
Мирамон
17
Ривера
21
Эррера
16
Гомес
18
Гальего
9
Эрнандес
3-4-2-1
1
Масип
20
Калеро
22
Кико
22
Мартинес
4
Алькарас
20
Кеко
2
Антонито
8
Фернандес
20
Плано
19
Вилья
14
Гвардиола
Остались в запасе
Уэска
Вальядолид
29
Карлос Акапо
ПЗ
7
Давид Феррейро
ПВ
1
Александар Йованович
ВР
5
Хуан Агилера
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
29
Карлос Акапо
ПЗ
7
Давид Феррейро
ПВ
1
Александар Йованович
ВР
5
Хуан Агилера
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Уэска - Вальядолид
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
Новости команд
Все
Уэска
Вальядолид
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+