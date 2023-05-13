Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 800 тыс

Тео Валь - статистика

Гренобль
18 декабря 1995 (30)
#25 | Полузащитник
179 см
Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Серветт
26
3
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Серветт
5 : 0
13.05.2023
Сьон
83' - 90'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Грассхоппер
2 : 3
07.05.2023
Серветт
72' - 90'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Серветт
1 : 1
29.04.2023
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Серветт
4 : 0
26.04.2023
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Янг Бойз
6 : 1
22.04.2023
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Сьон
2 : 2
08.04.2023
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Серветт
2 : 1
01.04.2023
Янг Бойз
62' - 90'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Лугано
1 : 1
19.03.2023
Серветт
67' - 90'
74'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Серветт
0 : 1
12.03.2023
Люцерн
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Цюрих
1 : 1
05.03.2023
Серветт
85' - 90'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Базель
2 : 2
19.02.2023
Серветт
1' - 69'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Винтертур
1 : 2
15.02.2023
Серветт
1' - 90'
77'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Серветт
2 : 1
11.02.2023
Грассхоппер
82' - 90'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Санкт-Галлен
3 : 0
04.02.2023
Серветт
84' - 90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Серветт
2 : 2
29.01.2023
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Серветт
2 : 2
29.10.2022
Лугано
85' - 90'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
1 : 1
23.10.2022
Серветт
82' - 90'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 3
20.10.2022
Серветт
66' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
0 : 0
16.10.2022
Базель
78' - 90'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
1 : 1
09.10.2022
Люцерн
79' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Лугано
1 : 0
02.10.2022
Серветт
1' - 46'
23'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Серветт
3 : 2
11.09.2022
Цюрих
76' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Люцерн
0 : 2
04.09.2022
Серветт
78' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Серветт
3 : 1
27.08.2022
Грассхоппер
74' - 90'
79'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Янг Бойз
3 : 0
14.08.2022
Серветт
66' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Серветт
1 : 0
06.08.2022
Винтертур
1' - 61'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Сьон
0 : 0
30.07.2022
Серветт
66' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Базель
1 : 1
24.07.2022
Серветт
68' - 90'
87'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
ФотоТолько у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
2
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
4
Экс-тренер «Ростова» отреагировал на назначение Кириченко
17:16
1
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
2
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
2
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
2
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+