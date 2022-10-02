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    Матье Кутадье - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Матье
    Фамилия Кутадье
    Команда Аяччо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 марта 1986 (36 лет)
    Рост 169
    Вес 65
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 90' Аяччо 2:1 Труа Франция. Лига 1, 25 тур
    Статистика по турнирам
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