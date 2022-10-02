Матье Кутадье - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Матье
|Фамилия
|Кутадье
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 марта 1986 (36 лет)
|Рост
|169
|Вес
|65
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Матье
|Фамилия
|Кутадье
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 марта 1986 (36 лет)
|Рост
|169
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аяччо
|15
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|2:1
|Труа (Труа)
|01.01.2023
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:0
|Аяччо (Аяччо)
|28.12.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|13.11.2022
|1' -88'
|Нант (Нант)
|2:2
|Аяччо (Аяччо)
|05.11.2022
|1' -85'
|Аяччо (Аяччо)
|4:2
|Страсбур (Страсбур)
|30.10.2022
|1' -76'
|Осер (Осер)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|21.10.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:3
|ПСЖ (Париж)
|16.10.2022
|1' -86'
|Труа (Труа)
|1:1
|Аяччо (Аяччо)
|08.10.2022
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Аяччо (Аяччо)
|02.10.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|1:3
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|18.09.2022
|1' -90'
|Брест (Брест)
|0:1
|Аяччо (Аяччо)
|11.09.2022
|1' -81'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)
|31.08.2022
|62' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|2:0
|Аяччо (Аяччо)
|21.08.2022
|90' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Аяччо (Аяччо)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|0:0
|Ланс (Ланс)
|05.08.2022
|89' -90'
|Лион (Лион)
|2:1
|Аяччо (Аяччо)