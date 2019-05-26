Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реза Шекари - статистика

Завершил карьеру
31 мая 1998 (28), Тегеран
#81 | Нападающий
187 см
Иран
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рубин
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
1 : 0
26.05.2019
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0 : 0
20.05.2019
Анжи
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Локомотив
4 : 0
10.05.2019
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
2 : 0
03.05.2019
Оренбург
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
1 : 1
29.04.2019
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
1 : 1
24.04.2019
Уфа
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
2 : 1
21.04.2019
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Крылья Советов
1 : 0
12.04.2019
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Рубин
1 : 0
02.03.2019
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
1 : 2
09.12.2018
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
1 : 1
30.11.2018
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Анжи
1 : 1
24.11.2018
Рубин
64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
0 : 0
11.11.2018
Локомотив
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
1 : 0
05.11.2018
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
1 : 1
29.10.2018
Спартак
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Уфа
0 : 0
20.10.2018
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1 : 0
06.10.2018
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Рубин
2 : 1
01.10.2018
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 2
22.09.2018
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
1 : 0
15.09.2018
Енисей
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ростов
1 : 1
31.08.2018
Рубин
85' - 90'
89'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин
1 : 1
25.08.2018
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
1 : 1
18.08.2018
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
0 : 1
13.08.2018
Зенит
46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
1 : 1
03.08.2018
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
2 : 1
29.07.2018
Краснодар
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
1
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
Генич объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Дзюбу
15:58
3
Заявление «Ростова» о назначении Кириченко
15:47
1
«Ростов» определился с новым тренером
15:29
4
Назначен неожиданный комментатор на матчи сборной России
15:12
7
Ямаль раскрыл детали общения с Месси после финала ЧМ-2026
14:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+