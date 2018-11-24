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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Рубин
Анжи - Рубин: обзор матча 24 ноября 2018
Анжи
24.11.2018, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
36'
П. Долгов
27'
И. Калинин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Рубин
Замена
Д. Чансельор
️️️️
Р. Гиголаев
81'
Желтая карточка
А. Понсе
76'
76'
Желтая карточка
С. Навас
Замена
А. Ахъядов
️️️️
П. Долгов
74'
70'
Желтая карточка
Х. Байрамян
Замена
А. Понсе
️️️️
А. Кацаев
67'
64'
Замена
Р. Шекари
️️️️
Д. Полоз
50'
Желтая карточка
Р. Камболов
46'
Замена
Р. Камболов
️️️️
И. Коновалов
ГОЛ! 1:1!
П. Долгов
Пас отдал
И. Чайковский
36'
27'
ГОЛ! 0:1!
И. Калинин
Пас отдал
Х. Байрамян
Желтая карточка
И. Чайковский
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
91
Павел Долгов
ЦФ
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Анжи
1
Владимир Сугробов
ВР
98
Александр Будаков
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
20
Артур Сагитов
ЦФ
4-1-4-1
99
Дюпин
33
Гапон
99
Новосельцев
3
Удалый
4
Савичев
4
Чайковский
13
Гиголаев
5
Ондуа
55
Кулик
10
Кацаев
91
Долгов
4-1-2-2-1
32
Коновалов
22
Уремович
44
Навас
13
Гранат
13
Калинин
15
Цаллагов
28
Могилевец
17
Коновалов
19
Байрамян
7
Полоз
20
Азмун
13
Гиголаев
4
Чансельор
4
Чансельор
13
Гиголаев
91
Долгов
33
Ахъядов
33
Ахъядов
91
Долгов
10
Кацаев
9
Понсе
9
Понсе
10
Кацаев
7
Полоз
81
Шекари
81
Шекари
7
Полоз
17
Коновалов
88
Камболов
88
Камболов
17
Коновалов
Остались в запасе
Анжи
Рубин
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
23
Никита Чистяков
ЛЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
98
Александр Будаков
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
20
Артур Сагитов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
23
Никита Чистяков
ЛЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
98
Александр Будаков
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
Остались в запасе
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
20
Артур Сагитов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Анжи - Рубин
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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