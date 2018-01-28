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Джанлука Ди Кьяра
Статистика
Джанлука Ди Кьяра - статистика
Завершил карьеру
26 декабря 1993 (32), Палермо
#17 | Защитник
185 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Беневенто
11
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
3 : 0
28.01.2018
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
3 : 0
21.01.2018
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
1 : 0
30.12.2017
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
1 : 0
23.12.2017
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Беневенто
1 : 2
17.12.2017
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
2 : 0
10.12.2017
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
2 : 2
03.12.2017
Милан
1' - 90'
54'
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
1 : 0
27.11.2017
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
1 : 2
19.11.2017
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
2 : 1
05.11.2017
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Беневенто
1 : 5
29.10.2017
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
2 : 1
25.10.2017
Беневенто
1' - 90'
15'
Италия. Серия А, 9 тур
Беневенто
0 : 3
22.10.2017
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
1 : 0
16.10.2017
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Беневенто
1 : 2
01.10.2017
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Кротоне
2 : 0
24.09.2017
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Беневенто
0 : 4
20.09.2017
Рома
1' - 90'
56'
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
6 : 0
17.09.2017
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Беневенто
0 : 1
10.09.2017
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
2 : 1
20.08.2017
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
2 : 1
20.08.2017
Беневенто
1' - 90'
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