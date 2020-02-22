Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ли Грегори - статистика

Завершил карьеру
26 августа 1988 (38), Шеффилд
#9 | Нападающий
188 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сток Сити
19
4
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Сток Сити
2 : 0
22.02.2020
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 2
15.02.2020
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Сток Сити
0 : 2
12.02.2020
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Сток Сити
3 : 1
08.02.2020
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Дерби Каунти
4 : 0
31.01.2020
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Сток Сити
2 : 0
25.01.2020
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Вест Бромвич
0 : 1
20.01.2020
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Сток Сити
0 : 0
11.01.2020
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 5
01.01.2020
Сток Сити
Был в запасе
90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Фулхэм
1 : 0
29.12.2019
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Сток Сити
3 : 2
26.12.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Мидлсбро
2 : 1
20.12.2019
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Халл Сити
2 : 1
07.12.2019
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Сток Сити
1 : 2
30.11.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Кардифф
1 : 0
26.11.2019
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
23.11.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Барнсли
2 : 4
09.11.2019
Сток Сити
1' - 90'
30'
67'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Миллуолл
2 : 0
26.10.2019
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
22.10.2019
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
2 : 0
19.10.2019
Фулхэм
1' - 90'
80'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
1 : 2
05.10.2019
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Сток Сити
0 : 1
01.10.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Сток Сити
2 : 3
27.09.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
10'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Брентфорд
0 : 0
21.09.2019
Сток Сити
1' - 90'
22'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Сток Сити
1 : 2
14.09.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
31.08.2019
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Сток Сити
0 : 3
24.08.2019
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Престон
3 : 1
21.08.2019
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Сток Сити
2 : 2
17.08.2019
Дерби Каунти
1' - 90'
56'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Чарльтон
3 : 1
10.08.2019
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Сток Сити
1 : 2
03.08.2019
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
13:28
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
4
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
2
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
7
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
3
Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
11:11
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+