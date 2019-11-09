Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Сток Сити
Барнсли - Сток Сити: обзор матча 09 ноября 2019
Барнсли
09.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
2 : 4
Завершен
Сток Сити
8'
С. Клукас
30'
Л. Грегори (П)
63'
Д. Аллен
67'
С. Клукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Сток Сити
67'
ГОЛ! 0:4!
С. Клукас
Пас отдал
Л. Грегори
Желтая карточка
Д. Каваре
66'
63'
ГОЛ! 0:3!
Д. Аллен
59'
Желтая карточка
Д. Батт
Желтая карточка
А. Хальме
45'
+1
30'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Грегори
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Клукас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
15
Димитри Каваре
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Барнсли
1
Самуэль Радлингер
ВР
16
Люк Томас
ЦФ
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
2-1-2
15
Каваре
6
Хальме
20
Моуатт
12
Вудроу
18
Браун
3-5-1-1
1
Батлэнд
12
Эдвардс
23
Батт
4
Мартинс-Инди
16
МакКлин
7
Аллен
18
Вудс
3
Уорд
10
Инс
6
Клукас
9
Грегори
Остались в запасе
Барнсли
Сток Сити
1
Самуэль Радлингер
ВР
16
Люк Томас
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
23
Адам Федеричи
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
16
Люк Томас
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Барнсли - Сток Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
Новости команд
Все
Барнсли
Сток Сити
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+