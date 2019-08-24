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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Лидс
Сток Сити - Лидс: обзор матча 24 августа 2019
Сток Сити
24.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 3
Завершен
Лидс
42'
С. Даллас
50'
Э. Алиоски
66'
П. Бэмфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Лидс
90'
+3
Желтая карточка
К. Филлипс
80'
Желтая карточка
Э. Нкетиа
66'
ГОЛ! 0:3!
П. Бэмфорд
50'
ГОЛ! 0:2!
Э. Алиоски
Пас отдал
П. Бэмфорд
42'
ГОЛ! 0:1!
С. Даллас
Пас отдал
П. Эрнандес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Лидс
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
3-5-1
23
Федеричи
12
Эдвардс
20
Картер-Викерс
6
Линдсэй
24
Кузинс
6
Клукас
5
Этебо
31
Даффи
16
МакКлин
9
Грегори
3-1-2-2-1
1
Касилья
28
Берарди
15
Даллас
7
Алиоски
27
Филлипс
43
Клих
28
Форшоу
19
Эрнандес
11
Харрисон
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Сток Сити
Лидс
2
Том Смит
ПЗ
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Сток Сити - Лидс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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