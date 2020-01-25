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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Суонси
Сток Сити - Суонси: обзор матча 25 января 2020
Сток Сити
25.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
2 : 0
Завершен
Суонси
55'
С. Клукас
90+1'
Д. МакКлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Суонси
ГОЛ! 2:0!
Д. МакКлин
90'
+1
85'
Желтая карточка
Борха
ГОЛ! 1:0!
С. Клукас
Пас отдал
Д. Аллен
55'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
43
Берсант Целина
АП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
31
Ян Дханда
АП
17
Борха
ЦФ
4-5-1
1
Батлэнд
23
Батт
6
Линдсэй
4
Мартинс-Инди
2
Смит
16
МакКлин
6
Клукас
10
Инс
25
Пауэлл
7
Аллен
19
Воукс
3-1-2-1
28
Вудман
14
Робертс
6
Гехи
21
Бидуэлл
6
Гримес
43
Целина
24
Айю
10
Брюстер
Остались в запасе
Сток Сити
Суонси
17
Адам Дэвис
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
31
Ян Дханда
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Остались в запасе
31
Ян Дханда
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Сток Сити - Суонси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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