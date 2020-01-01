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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Сток Сити
Хаддерсфилд Таун - Сток Сити: обзор матча 01 января 2020
Хаддерсфилд Таун
01.01.2020, среда, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
2 : 5
Завершен
Сток Сити
48'
С. Мунье
50'
Д. Батт (АГ)
14'
С. Воукс
57'
Н. Пауэлл
90'
Л. Грегори
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Сток Сити
90'
ГОЛ! 2:3!
Л. Грегори
Пас отдал
Д. МакКлин
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
82'
80'
Желтая карточка
Т. Смит
Желтая карточка
Д. Симпсон
59'
57'
ГОЛ! 2:2!
Н. Пауэлл
Желтая карточка
К. Грант
55'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Батт
50'
ГОЛ! 1:1!
С. Мунье
Пас отдал
К. Грант
48'
27'
Желтая карточка
Л. Линдсэй
Желтая карточка
Д. Хогг
23'
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Воукс
Пас отдал
Н. Пауэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
10
Томас Инс
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
4-2-2
99
Чалоба
4
Горенц-Станкович
26
Шиндлер
2
Симпсон
7
Бакуна
6
Хогг
9
Грант
9
Мунье
4-4-1
1
Батлэнд
2
Смит
6
Линдсэй
4
Мартинс-Инди
23
Батт
7
Аллен
25
Пауэлл
6
Клукас
16
МакКлин
19
Воукс
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Сток Сити
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
17
Адам Дэвис
ВР
10
Томас Инс
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
10
Томас Инс
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Сток Сити
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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