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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Сток Сити
Суонси - Сток Сити: обзор матча 05 октября 2019
Суонси
05.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
1 : 2
Завершен
Сток Сити
1'
А. Айю
22'
С. Клукас
90'
С. Хоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Сток Сити
90'
ГОЛ! 1:2!
С. Хоган
Желтая карточка
М. Гримес
79'
Желтая карточка
Д. Фултон
47'
42'
Желтая карточка
Д. Аллен
22'
ГОЛ! 1:1!
С. Клукас
ГОЛ! 1:0!
А. Айю
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
31
Ян Дханда
АП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
14
Том Кэрролл
ЦП
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-2-3-1
28
Вудман
14
Робертс
6
Родон
3
ван дер Хоорн
26
Ноутон
6
Гримес
4
Фултон
24
Айю
31
Дханда
43
Целина
17
Борха
4-4-1
23
Федеричи
20
Картер-Викерс
23
Батт
12
Эдвардс
4
Мартинс-Инди
7
Аллен
5
Ндиайе
5
Этебо
6
Клукас
9
Грегори
Остались в запасе
Суонси
Сток Сити
1
Эрвин Мюлдер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Алан Кертис
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
1
Эрвин Мюлдер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Суонси - Сток Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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