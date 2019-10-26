Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Сток Сити
Миллуолл - Сток Сити: обзор матча 26 октября 2019
Миллуолл
26.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 0
Завершен
Сток Сити
28'
Б. Томпсон
75'
Д. Уоллес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Сток Сити
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Уоллес
75'
Желтая карточка
Ш. Фергюсон
45'
ГОЛ! 1:0!
Б. Томпсон
Пас отдал
Д. Уоллес
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Бен Томпсон
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Миллуолл
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
16
Джеймс МакКлин
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-1-4-1
33
Биалковски
2
Ромео
5
Купер
3
Уоллес
4
Хатчинсон
6
Уилльямс
17
Уоллес
8
Моламби
3
Фергюсон
8
Томпсон
9
Брэдшоу
4-4-2
23
Федеричи
4
Мартинс-Инди
23
Батт
20
Картер-Викерс
6
Линдсэй
7
Аллен
10
Инс
6
Клукас
5
Ндиайе
25
Хоган
9
Грегори
Остались в запасе
Миллуолл
Сток Сити
11
Коннор Мэхони
ПВ
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
1
Джек Батлэнд
ВР
16
Джеймс МакКлин
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
16
Джеймс МакКлин
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Миллуолл - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
Новости команд
Все
Миллуолл
Сток Сити
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+