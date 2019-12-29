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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Сток Сити
Фулхэм - Сток Сити: обзор матча 29 декабря 2019
Фулхэм
29.12.2019, воскресенье, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
26'
Б. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Сток Сити
Желтая карточка
М. Родак
90'
+6
90'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
60'
Желтая карточка
Р. Шоукросс
ГОЛ! 1:0!
Б. Рид
26'
20'
Желтая карточка
Т. Инс
Желтая карточка
Б. Рид
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
17
Джошуа Онома
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-2-3-1
1
Родак
23
Брайан
26
Моусон
3
Рим
29
Кристи
6
Рид
10
Кэрни
14
Рид
17
Онома
93
Кноккарт
9
Митрович
3-5-1-1
1
Батлэнд
2
Смит
23
Батт
17
Шоукросс
16
МакКлин
6
Клукас
24
Кузинс
3
Уорд
10
Инс
7
Аллен
9
Грегори
Остались в запасе
Фулхэм
Сток Сити
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
17
Адам Дэвис
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Фулхэм - Сток Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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