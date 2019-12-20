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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Сток Сити
Мидлсбро - Сток Сити: обзор матча 20 декабря 2019
Мидлсбро
20.12.2019, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 23 тур
2 : 1
Завершен
Сток Сити
57'
Э. Флетчер
71'
Л. Уинг
53'
С. Клукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Сток Сити
87'
Желтая карточка
Д. Кузинс
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
82'
77'
Желтая карточка
Т. Смит
ГОЛ! 2:1!
Л. Уинг
Пас отдал
М. Тавернье
71'
59'
Желтая карточка
С. Клукас
ГОЛ! 1:1!
Э. Флетчер
Пас отдал
Д. Хаусон
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
С. Клукас
Желтая карточка
Д. Хаусон
43'
21'
Желтая карточка
С. Уорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
23
Даэл Фрай
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
10
Льюис Уинг
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
2-3-1-1
23
Фрай
4
Айяла
6
Сэйвилл
16
Хаусон
7
Клэйтон
16
Тавернье
11
Флетчер
3-5-1-1
1
Батлэнд
2
Смит
23
Батт
6
Линдсэй
16
МакКлин
6
Клукас
7
Аллен
3
Уорд
10
Инс
24
Кузинс
9
Грегори
Остались в запасе
Мидлсбро
Сток Сити
25
Томас Мехиас
ВР
10
Льюис Уинг
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
17
Адам Дэвис
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
25
Томас Мехиас
ВР
10
Льюис Уинг
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Мидлсбро - Сток Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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