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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Блэкберн
Сток Сити - Блэкберн: обзор матча 30 ноября 2019
Сток Сити
30.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 2
Завершен
Блэкберн
81'
Б. Дак (АГ)
13'
Б. Дак
84'
С. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Блэкберн
84'
ГОЛ! 1:2!
С. Галлахер
Пас отдал
Э. Беннетт
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Б. Дак
81'
13'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дак
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
3-5-1-1
1
Батлэнд
23
Батт
20
Картер-Викерс
4
Мартинс-Инди
18
Вудс
6
Клукас
10
Инс
16
МакКлин
7
Аллен
3
Уорд
19
Воукс
4-4-2
28
Уолтон
24
Ньямб
27
Трэвис
4
Адарабиойо
30
Эванс
7
Ротуэлл
19
Даунинг
26
Ленихэн
23
Дак
10
Армстронг
12
Грэм
Остались в запасе
Сток Сити
Блэкберн
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Сток Сити - Блэкберн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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