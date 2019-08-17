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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Дерби Каунти
Сток Сити - Дерби Каунти: обзор матча 17 августа 2019
Сток Сити
17.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 2
Завершен
Дерби Каунти
32'
Л. Линдсэй
56'
С. Хоган
2'
М. Уогхорн
70'
М. Уогхорн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Дерби Каунти
70'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Уогхорн
68'
Желтая карточка
Ф. Джозефзун
67'
Желтая карточка
Т. Лоуренс
Желтая карточка
Т. Смит
67'
ГОЛ! 2:1!
С. Хоган
Пас отдал
Л. Грегори
56'
45'
+1
Желтая карточка
С. Мэлони
Желтая карточка
Л. Линдсэй
43'
ГОЛ! 1:1!
Л. Линдсэй
Пас отдал
С. Клукас
32'
Желтая карточка
Р. Вудс
24'
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Уогхорн
Пас отдал
К. Доуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
10
Томас Инс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
5
Крыстиан Белик
ОП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
3-5-2
1
Батлэнд
6
Линдсэй
23
Батт
2
Смит
7
Аллен
18
Вудс
6
Клукас
16
МакКлин
10
Инс
9
Грегори
25
Хоган
3-2-3-1
13
Рос
36
Кио
2
Мэлони
3
Лоу
23
Хаддлстоун
4
Эванс
8
Джозефзун
26
Доуэлл
10
Лоуренс
29
Уогхорн
Остались в запасе
Сток Сити
Дерби Каунти
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
5
Крыстиан Белик
ОП
29
Бен Хамер
ВР
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
5
Крыстиан Белик
ОП
29
Бен Хамер
ВР
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Сток Сити - Дерби Каунти
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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