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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Сток Сити
Вест Бромвич - Сток Сити: обзор матча 20 января 2020
Вест Бромвич
20.01.2020, понедельник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
0 : 1
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Сток Сити
90'
+2
Желтая карточка
Т. Смит
45'
+1
Желтая карточка
Д. Аллен
Желтая карточка
К. Бартли
45'
+1
28'
Желтая карточка
Л. Линдсэй
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
10
Томас Инс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
Главный тренер
Натан Джонс
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-1-3-1-1
26
Джонстон
5
Бартли
26
Хегази
2
Ферлонг
22
Таунсенд
8
Ливермор
19
Диангана
14
Сойерс
25
Филлипс
10
Перейра
4
Робсон-Кану
4-5
1
Батлэнд
2
Смит
23
Батт
4
Мартинс-Инди
6
Линдсэй
10
Инс
25
Пауэлл
6
Клукас
7
Аллен
16
МакКлин
Остались в запасе
Вест Бромвич
Сток Сити
31
Джонатан Бонд
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
17
Адам Дэвис
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Вест Бромвич - Сток Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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