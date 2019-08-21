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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Сток Сити
Престон - Сток Сити: обзор матча 21 августа 2019
Престон
21.08.2019, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 4 тур
3 : 1
Завершен
Сток Сити
7'
Д. Джонсон
69'
Д. Хэрроп
89'
Д. МакКлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Сток Сити
89'
ГОЛ! 2:1!
Д. МакКлин
Желтая карточка
Д. Фишер
77'
77'
Желтая карточка
Д. МакКлин
ГОЛ! 2:0!
Д. Хэрроп
69'
Желтая карточка
Д. Хэрроп
65'
Желтая карточка
Б. Пирсон
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Джонсон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Престон
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
2
Том Смит
ПЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
3-5
1
Радд
6
Дэвис
5
Бауэр
5
Кларк
10
Хэрроп
14
Джонсон
12
Галлахер
4
Пирсон
29
Баркуйзен
3-5-2
1
Батлэнд
12
Эдвардс
23
Батт
6
Линдсэй
6
Клукас
16
МакКлин
10
Инс
7
Аллен
18
Вудс
9
Грегори
25
Хоган
Остались в запасе
Престон
Сток Сити
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
2
Том Смит
ПЗ
23
Адам Федеричи
ВР
5
Одженекаро Этебо
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
23
Адам Федеричи
ВР
5
Одженекаро Этебо
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Престон - Сток Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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