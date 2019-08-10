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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Сток Сити
Чарльтон - Сток Сити: обзор матча 10 августа 2019
Чарльтон
10.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
3 : 1
Завершен
Сток Сити
37'
Т. Инс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Сток Сити
37'
ГОЛ! 0:1!
Т. Инс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
10
Томас Инс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Чарльтон
13
Бен Амос
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
31
Марк Даффи
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
3-3-1
14
Паррингтон
20
Солли
15
Локьер
15
Прэтли
10
Уильямс
24
Каллен
17
Леко
3-5-2
1
Батлэнд
2
Смит
6
Линдсэй
23
Батт
10
Инс
7
Аллен
18
Вудс
6
Клукас
3
Уорд
9
Грегори
25
Хоган
Остались в запасе
Чарльтон
Сток Сити
13
Бен Амос
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
23
Адам Федеричи
ВР
31
Марк Даффи
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
31
Марк Даффи
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Чарльтон - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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