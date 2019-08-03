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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 03 августа 2019
Сток Сити
03.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
78'
С. Клукас
8'
Д. Хагилл
53'
Э. Эзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс
ГОЛ! 1:2!
С. Клукас
78'
53'
ГОЛ! 0:2!
Э. Эзе
Пас отдал
Д. Кэмерон
Желтая карточка
Д. МакКлин
39'
24'
Желтая карточка
Й. Барбе
22'
Желтая карточка
Д. Сковен
16'
Желтая карточка
Д. Кэмерон
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хагилл
Пас отдал
Б. Осайи-Самуэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Джош Сковен
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
2-5-2
1
Батлэнд
23
Батт
2
Смит
16
МакКлин
7
Аллен
6
Клукас
24
Кузинс
25
Пауэлл
19
Воукс
23
Афобе
3-2-2-2
1
Ламли
5
Кэмерон
24
Холл
22
Ранхель
26
Осайи-Самуэль
3
Мэннинг
4
Сковен
10
Эзе
5
Барбе
9
Хагилл
Остались в запасе
Сток Сити
Куинз Парк Рейнджерс
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Остались в запасе
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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