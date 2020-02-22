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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Кардифф
Сток Сити - Кардифф: обзор матча 22 февраля 2020
Сток Сити
22.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
2 : 0
Завершен
Кардифф
25'
К. Патерсон (АГ)
72'
Д. Аллен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Кардифф
87'
Желтая карточка
Д. Ричардс
Желтая карточка
Н. Пауэлл
78'
ГОЛ! 2:0!
Д. Аллен
72'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Патерсон
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
Главный тренер
Натан Джонс
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
4-4
1
Батлэнд
23
Батт
17
Честер
4
Мартинс-Инди
2
Смит
7
Аллен
10
Инс
25
Пауэлл
6
Клукас
4-3-2
12
Смитис
12
Беннетт
6
Ричардс
13
Патерсон
23
Моррисон
37
Адома
7
Пак
6
Волкс
25
Уорд
23
Мерфи
Остались в запасе
Сток Сити
Кардифф
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
13
Нил Этеридж
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Сток Сити - Кардифф
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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