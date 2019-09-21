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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Сток Сити
Брентфорд - Сток Сити: обзор матча 21 сентября 2019
Брентфорд
21.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Сток Сити
82'
Желтая карточка
Д. МакКлин
Желтая карточка
С. Бенрахма
79'
22'
Желтая карточка
Л. Грегори
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-2-1-2
1
Райя
3
Генри
17
Жанвье
18
Янссон
3
Дальсгаард
8
Йенсен
23
Нергор
7
Каньос
11
Уоткинс
10
Бенрахма
4-5-1
1
Батлэнд
4
Мартинс-Инди
6
Линдсэй
20
Картер-Викерс
12
Эдвардс
16
МакКлин
5
Ндиайе
6
Клукас
10
Инс
5
Этебо
9
Грегори
Остались в запасе
Брентфорд
Сток Сити
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
23
Адам Федеричи
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Брентфорд - Сток Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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