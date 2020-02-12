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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Престон
Сток Сити - Престон: обзор матча 12 февраля 2020
Сток Сити
12.02.2020, среда, 23:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
0 : 2
Завершен
Престон
58'
А. Брауне
75'
Т. Баркуйзен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Престон
Желтая карточка
Д. Батт
90'
75'
ГОЛ! 0:2!
Т. Баркуйзен
Пас отдал
Б. Дэвис
63'
Желтая карточка
Б. Пирсон
Желтая карточка
Д. МакКлин
62'
58'
ГОЛ! 0:1!
А. Брауне
Желтая карточка
Д. Аллен
38'
25'
Желтая карточка
Д. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
Главный тренер
Натан Джонс
Престон
1
Деклан Радд
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
Престон
35
Мэттью Хадсон
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
4-5
1
Батлэнд
4
Мартинс-Инди
23
Батт
17
Честер
2
Смит
6
Клукас
10
Инс
16
МакКлин
25
Пауэлл
7
Аллен
4-5-1
1
Радд
6
Дэвис
14
Фишер
16
Хьюз
5
Бауэр
29
Баркуйзен
4
Пирсон
14
Джонсон
8
Брауне
7
Синклейр
24
Магуайр
Остались в запасе
Сток Сити
Престон
17
Адам Дэвис
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
35
Мэттью Хадсон
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
Остались в запасе
35
Мэттью Хадсон
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Сток Сити - Престон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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