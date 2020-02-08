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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Чарльтон
Сток Сити - Чарльтон: обзор матча 08 февраля 2020
Сток Сити
08.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
3 : 1
Завершен
Чарльтон
28'
Д. МакКлин
47'
Т. Инс
66'
Н. Пауэлл
45+1'
Б. Паррингтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Чарльтон
81'
Желтая карточка
Д. Каллен
79'
Желтая карточка
А. Мэтьюз
70'
Желтая карточка
Т. Локьер
ГОЛ! 3:1!
Н. Пауэлл
Пас отдал
Т. Смит
66'
ГОЛ! 2:1!
Т. Инс
Пас отдал
Д. Аллен
47'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Б. Паррингтон
Пас отдал
А. Грин
ГОЛ! 1:0!
Д. МакКлин
Пас отдал
Н. Пауэлл
28'
27'
Желтая карточка
Д. Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
Главный тренер
Натан Джонс
Чарльтон
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Чарльтон
13
Бен Амос
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
4-5
1
Батлэнд
17
Честер
23
Батт
4
Мартинс-Инди
2
Смит
25
Пауэлл
10
Инс
6
Клукас
7
Аллен
16
МакКлин
3-4-1
2
Мэтьюз
15
Локьер
14
Паррингтон
10
Уильямс
16
Дэвис
24
Каллен
15
Прэтли
19
Грин
Остались в запасе
Сток Сити
Чарльтон
17
Адам Дэвис
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
13
Бен Амос
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Сток Сити - Чарльтон
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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