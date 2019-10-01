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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Хаддерсфилд Таун
Сток Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 01 октября 2019
Сток Сити
01.10.2019, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
0 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
82'
Ж. Бакуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Хаддерсфилд Таун
89'
Желтая карточка
Д. Хогг
82'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Бакуна
Пас отдал
А. Дьякаби
Желтая карточка
С. Клукас
67'
65'
Желтая карточка
Д. Симпсон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Хаддерсфилд Таун
99
Трево Чалоба
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
Хаддерсфилд Таун
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
3-5-1-1
23
Федеричи
20
Картер-Викерс
23
Батт
4
Мартинс-Инди
7
Аллен
5
Ндиайе
5
Этебо
16
МакКлин
10
Инс
6
Клукас
9
Грегори
4-1-1-2
26
Шиндлер
4
Элфик
2
Симпсон
99
Чалоба
6
Хогг
10
Качунга
9
Грант
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Сток Сити
Хаддерсфилд Таун
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
Главный тренер
Натан Джонс
27
Адама Дьякаби
ЛВ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Сток Сити - Хаддерсфилд Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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