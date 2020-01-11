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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Миллуолл
Сток Сити - Миллуолл: обзор матча 11 января 2020
Сток Сити
11.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
0 : 0
Завершен
Миллуолл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Миллуолл
89'
Желтая карточка
М. Смит
85'
Красная карточка
Ш. Уилльямс
Желтая карточка
Л. Линдсэй
45'
+1
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
18
Райан Вудс
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Миллуолл
15
Люк Стил
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
4-4-1
1
Батлэнд
23
Батт
6
Линдсэй
4
Мартинс-Инди
2
Смит
7
Аллен
16
МакКлин
25
Пауэлл
6
Клукас
19
Воукс
3-3-2-1-1
33
Биалковски
4
Хатчинсон
5
Купер
3
Уоллес
2
Ромео
6
Уилльямс
15
Пирс
17
Уоллес
8
Моламби
11
Мэхони
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Сток Сити
Миллуолл
17
Адам Дэвис
ВР
18
Райан Вудс
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
15
Люк Стил
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
18
Райан Вудс
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Сток Сити - Миллуолл
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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