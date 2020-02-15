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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити: обзор матча 15 февраля 2020
Куинз Парк Рейнджерс
15.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
4 : 2
Завершен
Сток Сити
34'
Д. Хагилл
38'
Э. Эзе
71'
Б. Осайи-Самуэль
27'
С. Клукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
Желтая карточка
А. Ранхель
88'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
80'
74'
Желтая карточка
Т. Смит
ГОЛ! 3:1!
Б. Осайи-Самуэль
Пас отдал
Й. Барбе
71'
55'
Желтая карточка
С. Клукас
Желтая карточка
Д. Кэмерон
41'
ГОЛ! 2:1!
Э. Эзе
Пас отдал
М. Пью
38'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хагилл
Пас отдал
Р. Мэннинг
34'
27'
ГОЛ! 0:1!
С. Клукас
Пас отдал
Н. Пауэлл
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
8
Марк Пью
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
Главный тренер
Натан Джонс
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
34
Тодд Кейн
ПЗ
47
Джек Кларк
ПВ
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
3-2-2-2
4
Болл
24
Холл
22
Ранхель
3
Мэннинг
26
Осайи-Самуэль
8
Пью
10
Эзе
5
Барбе
9
Хагилл
4-4
1
Батлэнд
2
Смит
23
Батт
17
Честер
4
Мартинс-Инди
25
Пауэлл
10
Инс
7
Аллен
6
Клукас
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити
34
Тодд Кейн
ПЗ
47
Джек Кларк
ПВ
1
Джо Ламли
ВР
Главный тренер
Стив Макларен
17
Адам Дэвис
ВР
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
34
Тодд Кейн
ПЗ
47
Джек Кларк
ПВ
1
Джо Ламли
ВР
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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