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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Фулхэм
Сток Сити - Фулхэм: обзор матча 19 октября 2019
Сток Сити
19.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
2 : 0
Завершен
Фулхэм
16'
Т. Кэмбелл
80'
Л. Грегори (П)
80'
L. Gregory (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Фулхэм
Замена
️️️️
С. Воукс
90'
+3
Замена
️️️️
Л. Линдсэй
90'
83'
Замена
️️️️
Н. Кебану
ГОЛ с пенальти! 3:0!
L. Gregory
80'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Грегори
80'
79'
Желтая карточка
М. Беттинелли
79'
Желтая карточка
М. Беттинелли
Замена
️️️️
С. Хоган
76'
Желтая карточка
Д. Батт
65'
Желтая карточка
Д. Батт
65'
64'
Замена
️️️️
Д. Онома
Желтая карточка
Б. Ндиайе
63'
Желтая карточка
Б. Ндиайе
63'
26'
Желтая карточка
А. Митрович
26'
Желтая карточка
А. Митрович
ГОЛ! 1:0!
Т. Кэмбелл
Пас отдал
L. Gregory
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
32
Adam Federici
ВР
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
31
Mark Duffy
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
4-4-3
32
12
Эдвардс
23
Батт
4
Мартинс-Инди
20
Картер-Викерс
5
Этебо
5
Ндиайе
7
Аллен
6
Клукас
9
Грегори
19
23
Кэмбелл
3-3-2-2
13
Беттинелли
26
Моусон
3
Рим
23
Брайан
10
Кэрни
31
Артер
6
Рид
93
Кноккарт
14
Рид
8
Иван Кавалейру
9
Митрович
6
Линдсэй
6
Линдсэй
25
Хоган
25
Хоган
19
Воукс
19
Воукс
92
Кебану
92
Кебану
17
Онома
17
Онома
Остались в запасе
Сток Сити
Фулхэм
1
Джек Батлэнд
ВР
10
Томас Инс
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
31
Mark Duffy
ЦП
Главный тренер
Натан Джонс
1
Марек Родак
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
10
Томас Инс
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
31
Mark Duffy
ЦП
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Сток Сити - Фулхэм
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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