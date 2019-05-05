Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мэтт Тейлор - статистика

Завершил карьеру
15 апреля 1991 (35)
#9 | Нападающий
176 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бристоль Сити
11
4
5
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Халл Сити
1 : 1
05.05.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Миллуолл
1 : 2
30.04.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Бристоль Сити
0 : 2
27.04.2019
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
22.04.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Бристоль Сити
1 : 1
19.04.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Астон Вилла
2 : 1
13.04.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
21'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Бристоль Сити
3 : 2
09.04.2019
Вест Бромвич
Был в запасе
90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Бристоль Сити
2 : 2
06.04.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
65'
68'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Мидлсбро
0 : 1
02.04.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 3
30.03.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Бристоль Сити
1 : 1
12.03.2019
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Бристоль Сити
0 : 1
09.03.2019
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Престон
1 : 1
02.03.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бристоль Сити
1 : 2
26.02.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
66'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Норвич Сити
3 : 2
23.02.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бристоль Сити
2 : 1
12.02.2019
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
0 : 1
09.02.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бристоль Сити
2 : 0
02.02.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бристоль Сити
2 : 1
12.01.2019
Болтон
Был в запасе
64'
66'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Сток Сити
0 : 2
01.01.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бристоль Сити
1 : 0
29.12.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бристоль Сити
1 : 1
26.12.2018
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
0 : 1
10.11.2018
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Рединг
3 : 2
03.11.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 1
27.10.2018
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 0
24.10.2018
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Брентфорд
0 : 1
20.10.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Бристоль Сити
1 : 2
07.10.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
80'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ротерхэм
0 : 0
03.10.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бристоль Сити
1 : 1
28.09.2018
Астон Вилла
1' - 90'
57'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
21.09.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Вест Бромвич
4 : 2
18.09.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Бристоль Сити
1 : 0
15.09.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
4 : 1
02.09.2018
Блэкберн
1' - 90'
55'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Суонси
0 : 1
25.08.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 3
21.08.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
41'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бристоль Сити
0 : 2
18.08.2018
Мидлсбро
Был в запасе
84'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Болтон
2 : 2
11.08.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бристоль Сити
1 : 1
04.08.2018
Ноттингем Форест
68' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
ВидеоДжорджина встретилась со второй ракеткой мира из Беларуси
10:07
«Для меня это загадка»: Генич удивлен, что клуб РПЛ не забрал Дзюбу
09:35
3
Вагнер Лав составил топ-3 самых комфортных партнеров по ЦСКА
08:57
Тедеев: «Моя мама возмутилась, как я мог отказать «Ростову»
08:45
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Акинфеев ответил, почему до сих пор не завершил карьеру
00:22
1
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
4
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+