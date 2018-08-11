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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Бристоль Сити
Болтон - Бристоль Сити: обзор матча 11 августа 2018
Болтон
11.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 2
Завершен
Бристоль Сити
57'
У. Бакли
60'
Д. Магеннис
64'
А. Вайманн
81'
Д. Патерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Бристоль Сити
Желтая карточка
М. Биверс
90'
+1
Желтая карточка
А. Ле Фондре
89'
Желтая карточка
Э. Тэйлор
84'
81'
ГОЛ! 2:2!
Д. Патерсон
Пас отдал
Д. Хант
Желтая карточка
Д. Вела
67'
64'
ГОЛ! 2:1!
А. Вайманн
Пас отдал
М. Пак
Желтая карточка
Л. Мерфи
63'
61'
Желтая карточка
Д. Хант
ГОЛ! 2:0!
Д. Магеннис
Пас отдал
П. Ольковски
60'
ГОЛ! 1:0!
У. Бакли
Пас отдал
Д. Уитер
57'
53'
Желтая карточка
Н. Элиассон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
12
Крэйг Нун
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
8
Джош Браунхилл
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Болтон
27
Бен Уиллиамс
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
8
Лайам Уолш
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
4-1-3-2
13
Олнвик
31
Уитер
16
Ольковски
3
Тэйлор
5
Биверс
16
Лоу
12
Нун
16
Вела
7
Мерфи
9
Магеннис
11
Бакли
4-4-2
85
Мяенпяя
32
Хант
4
Уэбстер
17
Бэйкер
6
Келли
8
Браунхилл
47
О'Доуда
7
Пак
17
Элиассон
35
Патерсон
18
Вайманн
Остались в запасе
Болтон
Бристоль Сити
27
Бен Уиллиамс
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
1
Макс О'Лири
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
8
Лайам Уолш
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
27
Бен Уиллиамс
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
8
Лайам Уолш
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Болтон - Бристоль Сити
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
0 : 0
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
0 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
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