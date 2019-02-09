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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Бристоль Сити
Блэкберн - Бристоль Сити: обзор матча 09 февраля 2019
Блэкберн
09.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
0 : 1
Завершен
Бристоль Сити
80'
Э. Пизано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Бристоль Сити
80'
ГОЛ! 0:1!
Э. Пизано
Пас отдал
К. О'Доуда
75'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
37'
Желтая карточка
Б. Райт
Желтая карточка
Л. Трэвис
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
9
Джо Наттел
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
45
Кейси Палмер
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
3-5-2
1
Райя
4
Малгрю
33
Уильямс
27
Трэвис
17
Беннетт
23
Дак
6
Рид
21
Смолвуд
6
Родуэлл
12
Грэм
10
Армстронг
3-3-3
34
Филдинг
26
Калас
3
Райт
4
Уэбстер
7
Пак
8
Браунхилл
47
О'Доуда
35
Патерсон
18
Вайманн
18
Дьедиу
Остались в запасе
Блэкберн
Бристоль Сити
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
9
Джо Наттел
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
17
Никлас Элиассон
ЛП
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
9
Джо Наттел
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Блэкберн - Бристоль Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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