Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 12 февраля 2019
Бристоль Сити
12.02.2019, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
73'
Н. Элиассон
90+3'
Ф. Дьедиу (П)
45'
М. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+7
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Дьедиу
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Т. Ляйстнер
90'
+1
Желтая карточка
Г. Холл
ГОЛ! 1:1!
Н. Элиассон
Пас отдал
Д. Патерсон
73'
Желтая карточка
Э. Пизано
69'
Желтая карточка
М. Пак
62'
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Джош Сковен
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
4-3-3
34
Филдинг
5
Пизано
26
Калас
6
Келли
4
Уэбстер
8
Браунхилл
47
О'Доуда
7
Пак
18
Дьедиу
35
Патерсон
18
Вайманн
4-2-2-2
1
Ламли
37
Ляйстнер
24
Холл
2
Ферлонг
21
Бидуэлл
24
Кузинс
21
Луонго
22
Вшолек
15
Фримен
21
Уэллс
17
Смит
Остались в запасе
Бристоль Сити
Куинз Парк Рейнджерс
17
Никлас Элиассон
ЛП
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
Новости команд
Все
Бристоль Сити
Куинз Парк Рейнджерс
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+