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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Дерби Каунти
Бристоль Сити - Дерби Каунти: обзор матча 27 апреля 2019
Бристоль Сити
27.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
0 : 2
Завершен
Дерби Каунти
18'
Т. Лоуренс
77'
Д. Богль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Дерби Каунти
90'
+3
Желтая карточка
М. Беннетт
77'
ГОЛ! 0:2!
Д. Богль
Пас отдал
М. Беннетт
63'
Желтая карточка
Т. Лоуренс
29'
Желтая карточка
М. Маунт
21'
Желтая карточка
Д. Богль
18'
ГОЛ! 0:1!
Т. Лоуренс
Пас отдал
М. Маунт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
45
Кейси Палмер
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
4
Джордж Эванс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
4-2-3
85
Мяенпяя
26
Калас
4
Уэбстер
17
Бэйкер
32
Хант
7
Пак
8
Браунхилл
35
Патерсон
18
Вайманн
18
Дьедиу
4-2-3-1
13
Рос
2
Мэлони
36
Кио
2
Богль
23
Томори
23
Хаддлстоун
4
Джонсон
10
Уилсон
7
Маунт
10
Лоуренс
29
Уогхорн
Остались в запасе
Бристоль Сити
Дерби Каунти
17
Никлас Элиассон
ЛП
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
33
Скотт Карсон
ВР
4
Джордж Эванс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
4
Джордж Эванс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Бристоль Сити - Дерби Каунти
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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