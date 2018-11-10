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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Престон
Бристоль Сити - Престон: обзор матча 10 ноября 2018
Бристоль Сити
10.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
0 : 1
Завершен
Престон
35'
К. Робинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Престон
Желтая карточка
Д. Хант
88'
75'
Желтая карточка
Д. Джонсон
35'
ГОЛ! 0:1!
К. Робинсон
Пас отдал
Д. Джонсон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Лайам Уолш
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Престон
1
Деклан Радд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Престон
38
Майкл Кроу
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
4-3-2
85
Мяенпяя
17
Бэйкер
4
Уэбстер
26
Калас
32
Хант
8
Браунхилл
7
Пак
8
Уолш
18
Дьедиу
18
Вайманн
3-4-2
1
Радд
23
Хантингтон
6
Дэвис
5
Кларк
12
Галлахер
14
Джонсон
29
Баркуйзен
4
Пирсон
47
Робинсон
24
Магуайр
Остались в запасе
Бристоль Сити
Престон
17
Никлас Элиассон
ЛП
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
38
Майкл Кроу
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Остались в запасе
38
Майкл Кроу
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Бристоль Сити - Престон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
0 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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