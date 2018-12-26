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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Брентфорд
Бристоль Сити - Брентфорд: обзор матча 26 декабря 2018
Бристоль Сити
26.12.2018, среда, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 1
Завершен
Брентфорд
20'
Э. Пизано
53'
Н. Мопе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Брентфорд
53'
ГОЛ! 1:1!
Н. Мопе
Пас отдал
О. Уоткинс
26'
Желтая карточка
Н. Мопе
ГОЛ! 1:0!
Э. Пизано
Пас отдал
Д. Патерсон
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
31
Алан Джадж
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
4-3-3
85
Мяенпяя
5
Пизано
4
Уэбстер
6
Келли
26
Калас
7
Пак
8
Браунхилл
47
О'Доуда
18
Дьедиу
35
Патерсон
18
Вайманн
4-2-4
25
Бентли
3
Дальсгаард
17
Жанвье
15
Конса
28
Одубайо
15
Мокоджо
14
Сойерс
5
Барбе
10
Бенрахма
11
Мопе
11
Уоткинс
Остались в запасе
Бристоль Сити
Брентфорд
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
3
Рико Генри
ЛЗ
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
31
Алан Джадж
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
Остались в запасе
3
Рико Генри
ЛЗ
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
31
Алан Джадж
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Бристоль Сити - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
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