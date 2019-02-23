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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Бристоль Сити
Норвич Сити - Бристоль Сити: обзор матча 23 февраля 2019
Норвич Сити
23.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
3 : 2
Завершен
Бристоль Сити
36'
К. МакЛин
55'
Б. Годфри
66'
К. МакЛин
12'
Д. Патерсон
37'
К. О'Доуда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Бристоль Сити
90'
+5
Желтая карточка
К. Палмер
90'
+4
Желтая карточка
М. Уоткинс
Желтая карточка
Т. Трибулл
70'
ГОЛ! 3:2!
К. МакЛин
66'
ГОЛ! 2:2!
Б. Годфри
55'
38'
Желтая карточка
Т. Калас
37'
ГОЛ! 1:2!
К. О'Доуда
ГОЛ! 1:1!
К. МакЛин
Пас отдал
Т. Пукки
36'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Патерсон
Пас отдал
Ф. Дьедиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
2-1-1-2-2
23
Крул
4
Циммерманн
4
Годфри
28
Трибулл
23
МакЛин
22
Стиперманн
11
Эрнандес
10
Буэндия
20
Пукки
3-3-3
34
Филдинг
3
Райт
26
Калас
4
Уэбстер
8
Браунхилл
7
Пак
47
О'Доуда
18
Дьедиу
35
Патерсон
18
Вайманн
Остались в запасе
Норвич Сити
Бристоль Сити
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
17
Никлас Элиассон
ЛП
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Норвич Сити - Бристоль Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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