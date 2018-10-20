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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Бристоль Сити
Брентфорд - Бристоль Сити: обзор матча 20 октября 2018
Брентфорд
20.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
0 : 1
Завершен
Бристоль Сити
89'
Н. Элиассон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Бристоль Сити
Желтая карточка
Н. Мопе
90'
+6
89'
ГОЛ! 0:1!
Н. Элиассон
Желтая карточка
Р. Сойерс
84'
Желтая карточка
Н. Йеннарис
82'
65'
Желтая карточка
Л. Келли
Вторая желтая
К. Мефам
58'
Желтая карточка
К. Мефам
50'
50'
Желтая карточка
М. Пак
45'
+3
Желтая карточка
А. Вайманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
28
Мозес Одубайо
ПЗ
36
Джош Кларк
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Бристоль Сити
8
Лайам Уолш
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
3-3-1-3
25
Бентли
2
Мефам
15
Конса
3
Дальсгаард
4
МакЛед
16
МакИкран
14
Сойерс
7
Каньос
11
Мопе
5
Барбе
11
Уоткинс
4-3-3
1
О'Лири
32
Хант
17
Бэйкер
6
Келли
4
Уэбстер
7
Пак
8
Браунхилл
17
Элиассон
35
Патерсон
18
Вайманн
9
Тейлор
Остались в запасе
Брентфорд
Бристоль Сити
28
Мозес Одубайо
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
8
Лайам Уолш
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
28
Мозес Одубайо
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Остались в запасе
8
Лайам Уолш
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Брентфорд - Бристоль Сити
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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