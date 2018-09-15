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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед
Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 15 сентября 2018
Бристоль Сити
15.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
81'
М. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед
90'
+1
Желтая карточка
Д. О'Коннелл
ГОЛ! 1:0!
М. Уоткинс
Пас отдал
К. О'Доуда
81'
72'
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
Желтая карточка
Л. Келли
40'
30'
Желтая карточка
Б. Шарп
22'
Желтая карточка
О. Норвуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
31
Марк Даффи
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Лайам Уолш
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
4-3-2
85
Мяенпяя
26
Калас
4
Уэбстер
6
Келли
32
Хант
17
Элиассон
8
Браунхилл
7
Пак
18
Вайманн
18
Дьедиу
3-2-3-2
1
Хендерсон
5
О'Коннелл
15
Иган
6
Бешам
23
Фримен
3
Стивенс
31
Даффи
10
Норвуд
6
Ландстрем
14
Шарп
17
МакГолдрик
Остались в запасе
Бристоль Сити
Шеффилд Юнайтед
1
Макс О'Лири
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Лайам Уолш
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Лайам Уолш
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
0 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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