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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Бристоль Сити
Мидлсбро - Бристоль Сити: обзор матча 02 апреля 2019
Мидлсбро
02.04.2019, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
0 : 1
Завершен
Бристоль Сити
31'
А. Уэбстер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Бристоль Сити
86'
Желтая карточка
Д. Хант
66'
Желтая карточка
М. Пак
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
66'
49'
Желтая карточка
А. Уэбстер
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Уэбстер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
7
Адам Клэйтон
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Бристоль Сити
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
8
Кори Смит
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
4-4-2
12
Рэндольф
23
Фрай
32
Фрэнд
5
Шоттон
44
Флинт
16
Хаусон
19
Даунинг
6
Сэйвилл
12
Оби Микел
27
Ассомбалонга
11
Флетчер
4-2-3
1
О'Лири
32
Хант
3
Райт
26
Калас
4
Уэбстер
7
Пак
8
Браунхилл
35
Патерсон
18
Вайманн
18
Дьедиу
Остались в запасе
Мидлсбро
Бристоль Сити
16
Маркус Тавернье
ЛВ
1
Димитриос Константопулос
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
7
Адам Клэйтон
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
17
Никлас Элиассон
ЛП
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
16
Маркус Тавернье
ЛВ
1
Димитриос Константопулос
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
7
Адам Клэйтон
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Мидлсбро - Бристоль Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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